SGK açıkladı: Memur emeklisinin zam farkları ödeniyor
SGK açıkladı: Memur emeklisinin zam farkları ödeniyor
Askerlik yerleri açıklandı
Askerlik yerleri açıklandı
Özel okullar notları şişirdi, YKS'de sıralama değişti iddiası
Özel okullar notları şişirdi, YKS'de sıralama değişti iddiası
Merkez Bankası'nın yönetimi Boğaziçi'ne geçti
Merkez Bankası'nın yönetimi Boğaziçi'ne geçti
Altında yaz rehaveti bitiyor! Yeni rekorlar bekleniyor
Altında yaz rehaveti bitiyor! Yeni rekorlar bekleniyor
Memur-Sen: Merkez Bankası, tekliflerimizin makul olduğunu doğruladı
Memur-Sen: Merkez Bankası, tekliflerimizin makul olduğunu doğruladı
3 yılın yol haritası belli oldu: Mecburi istikamet tasarruf!
3 yılın yol haritası belli oldu: Mecburi istikamet tasarruf!
Cebini dolduruyor, vergi vermiyor! O uygulamalara denetim şart
Cebini dolduruyor, vergi vermiyor! O uygulamalara denetim şart
Ek MTV'nin uygulama esasları belli oldu
Ek MTV'nin uygulama esasları belli oldu
Tercihte bu bölümleri es geçmeyin: Hem iş garantisi hem maaş gibi burs
Tercihte bu bölümleri es geçmeyin: Hem iş garantisi hem maaş gibi burs
HSK, Hakim ve Savcı adayları kararnamesi yayımlandı
HSK, Hakim ve Savcı adayları kararnamesi yayımlandı
Danıştay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözlü sınavını iptal etti
Danıştay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözlü sınavını iptal etti
TTK'ya iki bin işçi alımı süreci ağustosun ilk haftası başlayacak
TTK'ya iki bin işçi alımı süreci ağustosun ilk haftası başlayacak
AYM'den HAGB kararlarına dair yapılan 300 başvuruda ihlal kararı
AYM'den HAGB kararlarına dair yapılan 300 başvuruda ihlal kararı
Depremden etkilenen 5 ilde prim borçları ödeme süreleri uzatıldı
Depremden etkilenen 5 ilde prim borçları ödeme süreleri uzatıldı
Adres değişikliği yapan seçmenlere uyarı
Adres değişikliği yapan seçmenlere uyarı
O ilde 2 ilçe diken üzerinde: Sular her an kesilebilir
O ilde 2 ilçe diken üzerinde: Sular her an kesilebilir
Bilecik'te siyanür alarmı: 1 kişi öldü, 41 kişi gözetim altında
Bilecik'te siyanür alarmı: 1 kişi öldü, 41 kişi gözetim altında
Vali Gül: İstanbul'da dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız
Vali Gül: İstanbul'da dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kira teşviki' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kira teşviki' açıklaması
Türk Kızılay kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi
Türk Kızılay kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi
Emekli Sandığı kapsamında emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek
Emekli Sandığı kapsamında emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Benzin ve LPG'nin ardından bir zam da motorine geliyor
Benzin ve LPG'nin ardından bir zam da motorine geliyor
Brent petrol yükselişe geçecek, akaryakıt krizi bekleniyor
Brent petrol yükselişe geçecek, akaryakıt krizi bekleniyor
e-Ticaret'te vurguna yargı freni
e-Ticaret'te vurguna yargı freni
Bakan Tekin açıkladı: Deprem bölgesinde öğretmen sıkıntısı yok
Bakan Tekin açıkladı: Deprem bölgesinde öğretmen sıkıntısı yok
Kamu idarelerine 1.1 trilyon lira ödenek
Kamu idarelerine 1.1 trilyon lira ödenek
İstanbul kavruldu: İşte megakentin en sıcak ilçesi
İstanbul kavruldu: İşte megakentin en sıcak ilçesi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası'nın yönetimi Boğaziçi'ne geçti

Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile yeni Başkan yardımcılarının ortak noktası, dört ismin de Boğaziçi Üniversitesi mezunu olması. Fatih Karahan, ABD Merkez Bankası Fed'de yaklaşık 10 yıl görev yapmıştı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 09:55, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 09:56
Yazdır
Merkez Bankası'nın yönetimi Boğaziçi'ne geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine Osman Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan atandı. Osman Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan'ın ortak özelliği tıpkı Başkan Hafize Gaye Erkan ile birlikte Boğaziçi'nde eğitim görmeleri.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre; Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Boğaziçi Üniversitesi'nden birincilikle mezun olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla atanan isimlerden olan ve piyasaların yakından tanıdığı Cevdet Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olan Akçay, New York City University Graduate School and University Center'dan M.Phil ve Ph.D derecelerini aldı.

Osman Cevdet Akçay, Koç Finansal Hizmetler ve Yapi Kredi de başekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar görev aldı. 1961 yılında Trabzon'da doğan Akçay'ın araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon.

Amazon'da Baş Ekonomist'ti

Göreve gelen isimlerden olan Hatice Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İktisat yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktorasını yapmak üzere ABD'ye giden Karahan, 2006 senesinde Ekonomi doktorasını yaptığı Syracuse University'de ekonomi dersleri verdi.Ayrıca Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak görev aldı.

Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders verdi ve TÜBİTAK'ta danışman olan Karahan, 2014 yılında makroekonomi alanında doçent oldu.TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nün kurucu başkanı olarak tanınıyor.

Karahan da Dünya Gazetesi'nde köşeyazarlığı yapmıştı

Karahan, 2017 yılında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu danışmanı oldu.

Hatice Karahan, tıpkı Başkan Hafize Gaye Erkan gibi bir dönem Dünya Gazetesi'nde köşeyazarlığı yapmıştı

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan son isim olan Fatih Karahan, diğerleri gibi Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu.

Pennsylvania Üniversitesi'nden ekonomi bölümünden mezun olan, Columbia Üniversitesi'nde doktora yapan Fatih Karahan, 9 yıl 11 ay boyunca ABD Merkez Bankası Fed'de Para Politikası Araştırma Birimi bünyesindeki İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmalarında takım liderliği ve ekonomik araştırma danışmanlığı yaptı.

Fatih Karahan son olarak 2022 Kasım ayından bu yana dünyaca ünlü e-ticaret şirketi olan Amazon'un Baş Ekonomisti görevindeydi. Liberty Street Economics'e kısa analizlerle katkıda bulunan isimler arasındaydı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber