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Ekonomik güven endeksi 4 ayın en düşük seviyesinde

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında 101,1 iken Temmuz ayında gerileyerek 99,3 değerini aldı. Veri son dört ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 12:05, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 12:06
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Ekonomik güven endeksi 4 ayın en düşük seviyesinde

Ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalışla 99,3 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda 101,1 iken temmuzda yüzde 1,8 azalarak 99,3 oldu.

Tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 5,9 düşerek 80,1'e geriledi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,8 azalışla 104,9 olarak gerçekleşti.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 88,1 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 azalışla 117,3 olurken perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 2,6 gerilemeyle 114,7'ye düştü.

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