Destek Personeline Mühendis! Büro Personeline Psikolog!CB MEVZUATA AYKIRI ALIMLARA NE ZAMAN DUR DİYECEK ?

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımlarında mevzuata aykırılık teşkil eden ilanlara artık dur demeli!



Bilindiği üzere, devlet yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Kanuna tabi 4-b statüsündeki sözleşmeli personel alım ilanları "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca nitelikleri ilgili üniversitelerce belirlenmek suretiyle başkaca bir kamu kurumunca kontrole tabi tutulmadan doğrudan Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır.



Bu kontrolsüz durum, bazı üniversitelerin Cumhurbaşkanlığı tarafından tahsis edilen kadroların amacı dışında kullanılmasına sebebiyet vermekte, mevzuata bariz aykırı ilanların Resmi Gazete'de yayımlanmasına neden olmaktadır.



Bunu sizlere iki örnekle somutlaştıralım.



Kastamonu Üniversitesi tarafından 24 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a ekli 4 sayılı cetvel uyarınca "Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere" istihdam edilen Destek Personeli pozisyonunda Bilgisayar Mühendisi lisans mezunu aday aranmaktadır.



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

(24 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete ilanı)



Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından 26 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a ekli 4 sayılı cetvel uyarınca "Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere" istihdam edilen Büro Personeli pozisyonunda Psikoloji lisans mezunu aday aranmaktadır.



ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

(26.07. 2023 tarihli Resmi Gazete ilanı)



Üniversitelerin boş Büro ve Destek Personeli pozisyonlarında; Mühendis ve Psikolog gibi doğrudan öğrenimine dayalı olarak çalışması gereken alanlarda kişileri istihdam etmesi açıkça mevzuata aykırıdır. Bu kişilerin, ilgili Esaslarda tanımlanan pozisyonlar için görev alanları belirlenmiş ve ona göre görev yürütmeleri gerekir. Ancak, bu iki örnekte olduğu gibi üniversitelerin teknik veya sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duydukları kadroları bu yolla karşılamaya çalışmaları kadroya geçiş sürecinde birçok sorunu doğuracaktır.



Bu durumun her geçen başka üniversitelerce tekrarını daha fazla görmeden, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün ihdas edilen sözleşmeli personel pozisyonlarının ilgili Esaslarda belirtilen kurallar ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmak suretiyle personel temini yoluna gidilmesinin hatırlatılması çok faydalı olacaktır.

