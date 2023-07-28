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Gizemli kazı! Savcılık talimatıyla üç aydır kazılıyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde, yaşlı bir çifte ait arazide cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla 3 aydır kazı yapılıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu personeli 15 madenci tarafından yerin metrelerce altında yapılan ve büyük gizlilik içerisinde yürütülen esrarengiz kazıda ne arandığıyla ilgili bilgi verilmiyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 14:36, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 14:36
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Gizemli kazı! Savcılık talimatıyla üç aydır kazılıyor

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma gerekçesiyle Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından mayıs ayında Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğünden 15 maden işçisi bölgeye getirildi.

Madenciler, alanda yer altına inerek kazıya başladı. Havalandırma ve jeneratör sistemleri kuran madenciler, iki aylık süreçte, yerin metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda yoğun güvenlik önlemi aldı.

ARAZİ SAHİPLERİ DE YAKLAŞTIRILMIYOR

Kazı alanına arazi sahipleri dahil olmak üzere hiç kimsenin yaklaştırılmadığı belirtildi. Her gün sabah saatlerinde başlayan kazının akşam saatlerinde ara verilerek, alanın giriş kısmının mühürlendiği ifade edildi.

KAMERALARLA 24 SAAT TAKİP

Maden işçileri ile diğer işçilerin, çalışmalar sırasında görüntü almaması için her gün kazı öncesi telefonlarının toplandığı öne sürüldü. Kazı çalışmalarında Bolu İl Kültür Turizm ve Müze Müdürlüğü ekiplerinin ise yer almadığı öğrenildi. Görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyen kazı alanının çevresinin onlarca güvenlik kamerasıyla 24 saat izlendiği bildirildi.

DAHA ÖNCE BÖLGEDE ONLARCA KİŞİ DEFİNE ARAMIŞ

Öte yandan bölgede önceki yıllarda onlarca kişinin define kazısı yaparken yakalandığı ve jandarma tarafından haklarında adli işlem yapıldığı kaydedildi. Esrarengiz kazı devam ederken, ne arandığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

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