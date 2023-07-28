Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği'nde değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müzik Bölümü Bestecilik ve Orkestra Şefliği, Bestecilik Sanat Dalı haftalık ders çizelgesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak.

Bu uygulama nedeniyle "Konservatuvarın Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müzik Bölümü 'Bestecilik' sanat dalına öğrenci alınabilmesi" için "Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği"nin Öğretim Programları ve Dallar başlıklı 7. maddesinde değişikliğe gidildi.

İlgili maddeye "bestecilik" ifadesi eklendi.