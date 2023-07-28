Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" kapsamında örgütün kentteki güncel ve finansal yapılanmasının tespitine yönelik 25 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen ve tutuklanmaları istemiyle hakimliğe çıkarılan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanmış, yapılan aramalarda 41 bin 250 dolar, 900 avro, örgüt mensuplarının kendi aralarında kullandığı programların da yüklü olduğu çok sayıda dijital materyal, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ile çeşitli malzemeler ele geçirilmişti.