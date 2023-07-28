ORC Araştırma sordu: Bursa BB Başkanı kim olmalı?
ORC Araştırma, Bursa'da yaşayan vatandaşlarla yüz yüze yaptığı 'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olmalı' araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 15:33, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 15:33
ORC Araştırma Bursa'da yaşayan vatandaşlara "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" diye sordu.
Araştırma 1800 katılımcı ile 25-27 Temmuz tarihleri arasında yüz yüze yapıldı.
İşte araştırmanın sonuçları;
SEÇMENLERİN OY VERME DAVRANIŞLARI
"BURSA"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? (Açık uçlu)
%27,6 Mustafa Bozbey
%24,1 Mustafa Dündar
%17,5 Alinur Aktaş
%8,6 Hakan Çavuşoğlu
%6,5 Faruk Çelik
%4,9 Emin Balkan
%2,5 İsmail Tatlıoğlu
%8,3 Diğer