Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 16:17, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 16:17
Merkez Haliliye ilçesi kırsal Çatallı Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalına giren Arif Aynabek (13) bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve polis dalgıç ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Aynabek'in cansız bedenine ulaştı.