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Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye kısa zaman içinde en güçlü ülkeler arasında olacak

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: "Türkiye kısa zaman içinde en güçlü ülkeler arasında olacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 16:51, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 18:09
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Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye kısa zaman içinde en güçlü ülkeler arasında olacak

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, dünyanın yeni bir jeopolitik ve ekonomik çağda olduğunu belirterek, "Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük. Sadece Macaristan için değil Avrupa'nın güvenliği açısından da önemi çok büyüktür." dedi.

Szijjarto, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dünyanın yeni bir jeopolitik ve ekonomik çağda olduğunu belirten Szijjarto, "Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü her zamankinden çok daha büyük çünkü sadece Macaristan için değil bütün Avrupa'nın güvenliği açısından Türkiye'nin önemi çok büyüktür. Hem fiziksel hem de enerji güvenliğine bakarsak." dedi.

Szijjarto, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomik gücü olmak için büyük adımlar attığını ve ülkesinin Türkiye ile beraber yürümesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz bu kadar güçlü bir ortaklık yapmasak o zaman büyük bir hata yapardık, çünkü Türkiye, kısa zaman içinde 10 en güçlü ülke arasında olacak dünyada." diye konuştu.

Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin soruya Szijjarto, mevkidaşı Hakan Fidan'ın söylediklerine katıldığını belirterek, "Biz bir Hristiyan ülkeyiz. Bin yıllık Hristiyan hükumete sahip olan bir ülkeyiz ve Hristiyanlığı ciddiye alan bir ülkeyiz ve söylemek isterim ki bizim açımızdan tamamen kabul edilemez. Herhangi bir dinin kitabının ve sembollerinin aşağılanması, kutsal kitapların yakılması kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Szijjarto, kutsal kitapları yakmanın özgürlük olarak kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Bütün kutsal simge ve sembollere karşı şiddetleri kınıyoruz. Avrupa'da hiçbir ülkede bu olamaz. Dinlere olan her türlü bir hakaret kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

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