Bitlis'te hükumet konağı önünde kontrollü patlatılan poşetten ders kitapları çıktı

Poşetin fünye ile patlatılması ve ortaya çıkan kitaplar kameraya yansıdı.

Çevrede güvenlik tedbiri alınırken şüpheli poşet Bomba İnceleme ve İmha ekiplerince fünye ile patlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hükümet konağı önünde şüpheli bir poşet olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

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