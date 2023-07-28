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Merkez Bankası, yeni başkan yardımcılarının öz geçmişlerini paylaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), başkan yardımcılıklarına atanan Dr. Osman Cevdet Akçay, Dr. Fatih Karahan ve Prof. Dr. Hatice Karahan'ın öz geçmişlerini paylaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 17:22, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 17:23
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Merkez Bankası, yeni başkan yardımcılarının öz geçmişlerini paylaştı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararına göre, Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, TCMB başkan yardımcılıklarına Dr. Osman Cevdet Akçay, Dr. Fatih Karahan ve Prof. Dr. Hatice Karahan atandı.

TCMB, yeni atanan başkan yardımcılarının öz geçmişlerini internet sitesinde paylaştı.

- Dr. Osman Cevdet Akçay

1961 yılında Trabzon'da doğan Osman Cevdet Akçay, 1983'te Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Akçay, The City University of New York, The Graduate School and University Center'da ekonomi alanında 1990 yılında M.Phil ve 1992 yılında doktora derecesini aldı.

Çalışma hayatına 1985 yılında The City University of New York, The Graduate School and University Center'da doktora asistanı olarak başlayan Akçay, 1986-1990'da Hunter College ve Baruch College'da öğretim görevlisi, 1990-1991'de Manhattan College, New York'ta misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 1992 yılında yardımcı doçent olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde göreve başlayan ve doçentliğini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde alan Akçay, 2001 yılında Koç Üniversitesi'ne tam zamanlı öğretim üyesi olarak geçti.

2009 yılına kadar öğretim üyeliği ve önce Koçbank, daha sonra Yapı ve Kredi Bankası başekonomistliği görevini beraber götüren Akçay, 2009-2018'de banka başekonomisti olarak görev yaptı. Akçay, Temmuz-Ekim 2018'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda, 2018-2023'te ise Fiba Group, Holding ve Banka'da danışmanlık görevinde bulundu.

- Dr. Fatih Karahan

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. Karahan, 2012'de Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012'de New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar bu kurumda iş gücü ve ürün piyasası çalışmaları başkanı ve para politikası danışmanı olarak çalıştı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da başekonomist görevine atandı.

- Prof. Dr. Hatice Karahan

1978 yılında İstanbul'da doğan Hatice Karahan, 1999'da Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Karahan, 2001'de Boğaziçi Üniversitesi'nden İktisat yüksek lisans derecesi aldıktan sonra akademik çalışmalar yapmak üzere ABD'ye gitti. 2006'da Syracuse Üniversitesi'nde ekonomi doktorasını tamamlayan Karahan, aynı üniversite bünyesindeki Center for Policy Research'te araştırmalar yürüttü.

Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli üniversitelerde ders vermenin yanı sıra TÜBİTAK'ta danışmanlık görevi üstlenen Karahan ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) gibi Türkiye'nin önde gelen iş dünyası kuruluşlarında uzun yıllar ekonomi danışmanlığı yaptı.

2015 itibarıyla İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nde kurucu bölüm başkanlığı görevini ifa eden Karahan, 2020'de profesör unvanı aldı.

Temmuz 2017'de Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atanan Karahan, ayrıca Harvard Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nde ekonomi alanında misafir akademisyen olarak 2 yıl süreyle görev yaptı.

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