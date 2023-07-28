İYİ Parti'li vekilden 'Cumhur İttifakı'na yeşil ışık!
İYİ Parti'li vekilden 'Cumhur İttifakı'na yeşil ışık!
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
AYM'nin 'Temel Hak ve Özgürlüklerine Dair Emsal Kararlar' sayfası hizmete açıldı
AYM'nin 'Temel Hak ve Özgürlüklerine Dair Emsal Kararlar' sayfası hizmete açıldı
Altının kilogramı 1 milyon 702 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 702 bin liraya geriledi
Türkiye'nin risk primi son 2 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye'nin risk primi son 2 yılın en düşük seviyesinde
Adalet Bakanı Tunç: Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklu
Adalet Bakanı Tunç: Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklu
MEB personeli görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
MEB personeli görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
Gizemli kazı! Savcılık talimatıyla üç aydır kazılıyor
Gizemli kazı! Savcılık talimatıyla üç aydır kazılıyor
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
Vergi artışları ve zamlar enflasyonu ne kadar etkileyecek?
Vergi artışları ve zamlar enflasyonu ne kadar etkileyecek?
Borsa 7000 puana dayandı
Borsa 7000 puana dayandı
Memurun toplu sözleşme süreci haftaya başlıyor
Memurun toplu sözleşme süreci haftaya başlıyor
SGK açıkladı: Memur emeklisinin zam farkları ödeniyor
SGK açıkladı: Memur emeklisinin zam farkları ödeniyor
Askerlik yerleri açıklandı
Askerlik yerleri açıklandı
Özel okullar notları şişirdi, YKS'de sıralama değişti iddiası
Özel okullar notları şişirdi, YKS'de sıralama değişti iddiası
Merkez Bankası'nın yönetimi Boğaziçi'ne geçti
Merkez Bankası'nın yönetimi Boğaziçi'ne geçti
Altında yaz rehaveti bitiyor! Yeni rekorlar bekleniyor
Altında yaz rehaveti bitiyor! Yeni rekorlar bekleniyor
Memur-Sen: Merkez Bankası, tekliflerimizin makul olduğunu doğruladı
Memur-Sen: Merkez Bankası, tekliflerimizin makul olduğunu doğruladı
3 yılın yol haritası belli oldu: Mecburi istikamet tasarruf!
3 yılın yol haritası belli oldu: Mecburi istikamet tasarruf!
Cebini dolduruyor, vergi vermiyor! O uygulamalara denetim şart
Cebini dolduruyor, vergi vermiyor! O uygulamalara denetim şart
Ek MTV'nin uygulama esasları belli oldu
Ek MTV'nin uygulama esasları belli oldu
Tercihte bu bölümleri es geçmeyin: Hem iş garantisi hem maaş gibi burs
Tercihte bu bölümleri es geçmeyin: Hem iş garantisi hem maaş gibi burs
HSK, Hakim ve Savcı adayları kararnamesi yayımlandı
HSK, Hakim ve Savcı adayları kararnamesi yayımlandı
Danıştay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözlü sınavını iptal etti
Danıştay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözlü sınavını iptal etti
TTK'ya iki bin işçi alımı süreci ağustosun ilk haftası başlayacak
TTK'ya iki bin işçi alımı süreci ağustosun ilk haftası başlayacak
AYM'den HAGB kararlarına dair yapılan 300 başvuruda ihlal kararı
AYM'den HAGB kararlarına dair yapılan 300 başvuruda ihlal kararı
Depremden etkilenen 5 ilde prim borçları ödeme süreleri uzatıldı
Depremden etkilenen 5 ilde prim borçları ödeme süreleri uzatıldı
Adres değişikliği yapan seçmenlere uyarı
Adres değişikliği yapan seçmenlere uyarı
O ilde 2 ilçe diken üzerinde: Sular her an kesilebilir
O ilde 2 ilçe diken üzerinde: Sular her an kesilebilir
Bilecik'te siyanür alarmı: 1 kişi öldü, 41 kişi gözetim altında
Bilecik'te siyanür alarmı: 1 kişi öldü, 41 kişi gözetim altında
Ana sayfaHaberler Siyasi

İYİ Parti'li vekilden 'Cumhur İttifakı'na yeşil ışık!

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu: CHP, milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye etti. İYİ Parti, aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 18:10, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 18:13
Yazdır
İYİ Parti'li vekilden 'Cumhur İttifakı'na yeşil ışık!

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP'nin, milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye ettiğini belirterek, "İYİ Parti, aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?" ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP, zıt kutbu Saadet Partisi'yle, AKP'den kopan DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile seçim ittifakı yaptı. CHP'ye gönül vermiş milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen, 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye etti. Peki soruyorum, İYİ Parti aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?" ifadelerine yer verdi.

- "Yerel seçimlerde partimizin CHP ile hareket etmesine karşıyım"

Öte yandan Hatipoğlu, Eskişehir'de bir grup gazeteciyle sohbetinde, genel seçimlerde İYİ Parti'nin, CHP ile birlikte hareket etmesinden dolayı zarar gördüğünü düşündüğünü ifade ederek, "Bu nedenle yaklaşan yerel seçimlerde de partimizin CHP ile ortak hareket etmesine şahsi görüşüm olarak karşıyım. Bu sadece benim değil partimizin milletvekillerinin genel görüşü. Tabii ki sonunda parti ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in değerlendirmeleri ile alınan karara kesinlikle uyacağız. Ben şu anda sadece şahsi fikrimi belirtiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir'de yerel yönetimin uzun yıllardır CHP'de olduğuna işaret eden Hatipoğlu, "Yılmaz Büyükerşen hocamız Eskişehir'de çok büyük işler başardı. Ancak yaşı geldi 88'e. Yeni bir dönemde Eskişehir'e ne verebilir, alternatif yok mu? Bunlar can alıcı sorular." ifadesini kullandı.

- "CHP ile işbirliği tartışmaya açılabilir ve sağ partilerin oluşturduğu blok desteklenebilir"

İYİ Parti olarak, yürüttükleri genel seçim kampanyasında CHP'den sadece köstek gördüklerini kaydeden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Nobran tavırla karşılaştık her yerde, her alanda. Bize Eskişehir'de hiçbir destek vermediler, biz onlara çok verdik. CHP-İYİ Parti işbirliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu bizim adımıza işlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi.

Eskişehir'den örnek vermek isterim. CHP ve AKP'nin aşağı yukarı 200'er bin oyları var. Belirleyici parti ise 90 bin ile İYİ Parti. Bu, Türkiye'nin birçok bölgesinde de böyle. İYİ Parti hep kazananı belirleyecek durumda. Ben diyorum ki, CHP ile işbirliği tartışmaya açılabilir ve sağ partilerin oluşturduğu blok desteklenebilir. Bence Eskişehir'de mesela AKP-MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir için de hayırlısı budur. Bu birleşme olmayacaksa da bence partimiz her yerde kendi adaylarını göstermeli. Türkiye'nin her yerinde teşkilatımız yerli yerinde ve partimiz içinde kalibresi inanılmaz yüksek kadrolar mevcut. Bu da bir seçenek."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber