YKS'de AYT sayısal birincilerinden Mustafa Özcan Cerrahpaşa Tıp Fakültesini gezdi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan yapılan açıklamaya göre, Dekan Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen ile bir araya gelen Özcan, ailesiyle birlikte fakülte hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Gönen, Özcan'a hediye takdim ettikten sonra Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Metin Kafadar ve fakülte öğrencileriyle eğitim alanlarını ve CAST merkezini gezdirdi.

Gönen, Özcan'ın ziyaretine ilişkin, "Hekimlik, gecesi-gündüzü, emekliliği olmayan, meslekten öte bir yaşam tarzı. Türkiye birincisi Mustafa'yı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi olarak görmeyi arzu ederiz. Bugün kendisiyle ailesini ağırlamaktan mutlu olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan da hedefini büyük tutup ona göre motivasyon sağladığını belirterek "Sonuçlar açıklanıp cevap anahtarını kontrol ettiğimde başarılı bir sonuç elde edeceğimi tahmin etmiştim. Bugün ailemle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen hocamız ile tanışmaktan onur duydum. Köklü bir tarihe sahip bu fakülteyi gezmek, tıp eğitimi hakkında bilgi almak beni heyecanlandırdı." ifadesini kullandı.