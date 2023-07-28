Çorum'da hemşire, husumetlisinin bıçaklı saldırısında yaralandı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan M.A, mesai çıkışı hastaneden ayrılırken husumetli olduğu Mehmet Ali Ö'nün bıçaklı saldırısına uğradı.

Bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan M.A, aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan Mehmet Ali Ö. ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet Ali Ö, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Mehmet Ali Ö'nün 2022 yılı mart ayında M.A'nın akrabalarıyla arasında çıkan kavgada silahla vurularak yaralandığı ve uzun süre hemşirenin de görev yaptığı hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.