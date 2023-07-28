CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'yı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Milas-Ören kara yolu Beçin mevkisinde ellerinde "Ekmeğimize sahip çıkıyoruz", "Zeytin bizim, kömür bizim, santral bizim", "Kömür Türkiye'yi ihya edecek bir servettir" yazılı dövizler taşıyan Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri çalışanları ve bazı sendika temsilcileri tarafından karşılandı.

Burada sendika temsilcilerini ve işçileri dinleyen Kılıçdaroğlu, "En ufak bir endişeniz olmasın. Herkesin alın teri başımın üstünde. Kimsenin aşıyla işiyle uğraşmak bizim görevimiz değildir, tam tersine herkesin işi olsun, herkesin aşı olsun. Herkes huzur içinde çalışsın ve herkes evine helal ekmek götürsün. Bizim en büyük arzumuz budur." diye konuştu.

Daha sonra Milas'ın İkizköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen mevkisine geçen Kılıçdaroğlu, toplanan kalabalığa, "Kemal kardeşiniz sizin yanınızda. Hiç endişe etmeyin, sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu mücadele bireysel bir mücadeleden çıkıp, bir hak mücadelesine dönüşmüş oluyor." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun, konuşması sonrası ağaçların kesildiği öne sürülen sahaya gitmek yerine aracına bindiğini gören çevreciler ve mahalle sakinleri, kendisine tepki gösterdi.

Kalabalığın tepkisi üzerine araçtan inerek beraberindeki bazı kişilerle sahaya giden Kılıçdaroğlu, incelemeleri sonrası bölgeden ayrıldı.