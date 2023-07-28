Bartın'da dalgalara kapılan genç kayboldu

Ekiplerce karadan ve denizden yapılan arama çalışmaları yoğun dalga nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.

Rüzgar ve dalga nedeniyle boğulma riskine karşı denize girmenin yasaklandığı Bartın'ın İnkumu ve Güzelcehisar sahili arasında bulunan Pilavkum koyunda suya giren iki arkadaştan Muhammet Emin Çapkın, gözden kayboldu.

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