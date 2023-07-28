Samsun'da kayan çelik su borularının altında kalan iki işçi hayatını kaybetti

Eymir Mahallesi Gelincik mevkisinde, su hattı yenileme çalışmasında görevli işçiler Mustafa Çakır (18) ve Selami Baş (46), traktörle taşınan, her biri 12 metre uzunluğunda ve 650 kilogram ağırlığındaki çelik su borularının kayması sonucu, boruların altında kaldı.

İşçilerden Çakır olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Baş ise itfaiye ekibi ve çevredekilerin yardımıyla boruların altından kurtarıldı.

Ağır yaralanan Selami Baş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Havza Devlet Hastanesine ardından da Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Baş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.