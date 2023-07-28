SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı cezası
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı 5 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 21:52, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 21:54
SPK bültenine göre Kurul, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 5 kişi hakkında 31 Temmuz 2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreylegeçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.