Ankara'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 22:25, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 22:31
İlçenin Aydan Caddesi'ndeki yokuşta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olay nedeniyle caddedeki trafikte kısa süreli aksama yaşandı.
Caddedeki ulaşım, ekiplerin temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.