Ordu'nun Akkuş ilçesinde 9 mahallede şap karantinası başlatıldı

'Yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı gündemimizde yok'
'Yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı gündemimizde yok'
Deprem bölgesinde GSS kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatıldı
Deprem bölgesinde GSS kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatıldı
İYİ Parti'li vekilden 'Cumhur İttifakı'na yeşil ışık!
İYİ Parti'li vekilden 'Cumhur İttifakı'na yeşil ışık!
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
AYM'nin 'Temel Hak ve Özgürlüklerine Dair Emsal Kararlar' sayfası hizmete açıldı
AYM'nin 'Temel Hak ve Özgürlüklerine Dair Emsal Kararlar' sayfası hizmete açıldı
Altının kilogramı 1 milyon 702 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 702 bin liraya geriledi
Türkiye'nin risk primi son 2 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye'nin risk primi son 2 yılın en düşük seviyesinde
Adalet Bakanı Tunç: Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklu
Adalet Bakanı Tunç: Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklu
MEB personeli görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
MEB personeli görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
Gizemli kazı! Savcılık talimatıyla üç aydır kazılıyor
Gizemli kazı! Savcılık talimatıyla üç aydır kazılıyor
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
Vergi artışları ve zamlar enflasyonu ne kadar etkileyecek?
Vergi artışları ve zamlar enflasyonu ne kadar etkileyecek?
Borsa 7000 puana dayandı
Borsa 7000 puana dayandı
Memurun toplu sözleşme süreci haftaya başlıyor
Memurun toplu sözleşme süreci haftaya başlıyor
SGK açıkladı: Memur emeklisinin zam farkları ödeniyor
SGK açıkladı: Memur emeklisinin zam farkları ödeniyor
Askerlik yerleri açıklandı
Askerlik yerleri açıklandı
Özel okullar notları şişirdi, YKS'de sıralama değişti iddiası
Özel okullar notları şişirdi, YKS'de sıralama değişti iddiası
Merkez Bankası'nın yönetimi Boğaziçi'ne geçti
Merkez Bankası'nın yönetimi Boğaziçi'ne geçti
Altında yaz rehaveti bitiyor! Yeni rekorlar bekleniyor
Altında yaz rehaveti bitiyor! Yeni rekorlar bekleniyor
Memur-Sen: Merkez Bankası, tekliflerimizin makul olduğunu doğruladı
Memur-Sen: Merkez Bankası, tekliflerimizin makul olduğunu doğruladı
3 yılın yol haritası belli oldu: Mecburi istikamet tasarruf!
3 yılın yol haritası belli oldu: Mecburi istikamet tasarruf!
Cebini dolduruyor, vergi vermiyor! O uygulamalara denetim şart
Cebini dolduruyor, vergi vermiyor! O uygulamalara denetim şart
Ek MTV'nin uygulama esasları belli oldu
Ek MTV'nin uygulama esasları belli oldu
Tercihte bu bölümleri es geçmeyin: Hem iş garantisi hem maaş gibi burs
Tercihte bu bölümleri es geçmeyin: Hem iş garantisi hem maaş gibi burs
HSK, Hakim ve Savcı adayları kararnamesi yayımlandı
HSK, Hakim ve Savcı adayları kararnamesi yayımlandı
Danıştay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözlü sınavını iptal etti
Danıştay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözlü sınavını iptal etti
TTK'ya iki bin işçi alımı süreci ağustosun ilk haftası başlayacak
TTK'ya iki bin işçi alımı süreci ağustosun ilk haftası başlayacak
AYM'den HAGB kararlarına dair yapılan 300 başvuruda ihlal kararı
AYM'den HAGB kararlarına dair yapılan 300 başvuruda ihlal kararı
Depremden etkilenen 5 ilde prim borçları ödeme süreleri uzatıldı
Depremden etkilenen 5 ilde prim borçları ödeme süreleri uzatıldı
Adres değişikliği yapan seçmenlere uyarı
Adres değişikliği yapan seçmenlere uyarı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 9 mahallede şap karantinası başlatıldı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 9 mahallede hayvan hareketlerine kısıtlama getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 23:28, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 23:29
Yazdır
Ordu'nun Akkuş ilçesinde 9 mahallede şap karantinası başlatıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karaçal Mahallesi'nde ekiplerin işletme ziyareti sırasında şap hastalığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ikinci bir karara kadar, Karaçal, Yukarıdüğencili, Çaldere, Çamalan, Gedikli, Ketendere, Gökçebayır, Düğencili ve Merkez mahallerinde hayvan hareketlerine kısıtlama getirildiği ifade edildi.

Yetiştiricilerin yasağa riayet etmeleri istenen açıklamada, karantina bölgesi ilan edilen mahallelerde aşılama çalışmalarına önümüzdeki hafta itibariyle başlanacağı kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber