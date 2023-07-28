Kayseri'de otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

İldem Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Ağca Sokak'ta park halindeki 38 AIA 670 plakalı otomobilde çakmak gazı tüpü henüz bilinmeyen nedenle patladı.

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