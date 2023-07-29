29 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları
29 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kriz merkezini ziyaret edecek, Hatay Valiliği, AK Parti İl Teşkilatı, konteyner kent ve Adli Tıp Kurum Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak.
(Gaziantep/10.30/Hatay/13.00-18.00)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakırcılar Çarşısı Temel Atma Töreni'ne katılacak, köy evi ziyaretinde bulunacak.
(Malatya/14.30/15.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buğday hasadına ve Tarımsal Üretim Planlaması Bölge İstişare Toplantısı'na katılacak, Valiliği, MHP ve AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek.
(Konya/09.30/11.00/16.00/17.00/17.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.30)
GÜNCEL
1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumları düzenlenecek.
(10.15/14.45)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Fatma Kahraman Camisi'nde Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılacak.
(Kocaeli/11.30)
SPOR
1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenge Kupası yarı finalinde Ukrayna ile karşılaşacak.
(Doha/16.00)
2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Belçika Grand Prix'sinin sprint yarışları yapılacak.
(Liege/13.00/17.30)
3- Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan 100. Yıl Halikarnas Kupası mücadelesi, Bodrum Yalıkavak'ta sona erecek.
(Muğla)