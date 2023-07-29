Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik

'Yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı gündemimizde yok'
'Yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı gündemimizde yok'
Deprem bölgesinde GSS kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatıldı
Deprem bölgesinde GSS kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatıldı
İYİ Parti'li vekilden 'Cumhur İttifakı'na yeşil ışık!
İYİ Parti'li vekilden 'Cumhur İttifakı'na yeşil ışık!
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
AYM'nin 'Temel Hak ve Özgürlüklerine Dair Emsal Kararlar' sayfası hizmete açıldı
AYM'nin 'Temel Hak ve Özgürlüklerine Dair Emsal Kararlar' sayfası hizmete açıldı
Altının kilogramı 1 milyon 702 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 702 bin liraya geriledi
Türkiye'nin risk primi son 2 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye'nin risk primi son 2 yılın en düşük seviyesinde
Adalet Bakanı Tunç: Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklu
Adalet Bakanı Tunç: Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklu
MEB personeli görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
MEB personeli görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
Gizemli kazı! Savcılık talimatıyla üç aydır kazılıyor
Gizemli kazı! Savcılık talimatıyla üç aydır kazılıyor
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
Vergi artışları ve zamlar enflasyonu ne kadar etkileyecek?
Vergi artışları ve zamlar enflasyonu ne kadar etkileyecek?
Borsa 7000 puana dayandı
Borsa 7000 puana dayandı
Memurun toplu sözleşme süreci haftaya başlıyor
Memurun toplu sözleşme süreci haftaya başlıyor
SGK açıkladı: Memur emeklisinin zam farkları ödeniyor
SGK açıkladı: Memur emeklisinin zam farkları ödeniyor
Askerlik yerleri açıklandı
Askerlik yerleri açıklandı
Özel okullar notları şişirdi, YKS'de sıralama değişti iddiası
Özel okullar notları şişirdi, YKS'de sıralama değişti iddiası
Merkez Bankası'nın yönetimi Boğaziçi'ne geçti
Merkez Bankası'nın yönetimi Boğaziçi'ne geçti
Altında yaz rehaveti bitiyor! Yeni rekorlar bekleniyor
Altında yaz rehaveti bitiyor! Yeni rekorlar bekleniyor
Memur-Sen: Merkez Bankası, tekliflerimizin makul olduğunu doğruladı
Memur-Sen: Merkez Bankası, tekliflerimizin makul olduğunu doğruladı
3 yılın yol haritası belli oldu: Mecburi istikamet tasarruf!
3 yılın yol haritası belli oldu: Mecburi istikamet tasarruf!
Cebini dolduruyor, vergi vermiyor! O uygulamalara denetim şart
Cebini dolduruyor, vergi vermiyor! O uygulamalara denetim şart
Ek MTV'nin uygulama esasları belli oldu
Ek MTV'nin uygulama esasları belli oldu
Tercihte bu bölümleri es geçmeyin: Hem iş garantisi hem maaş gibi burs
Tercihte bu bölümleri es geçmeyin: Hem iş garantisi hem maaş gibi burs
HSK, Hakim ve Savcı adayları kararnamesi yayımlandı
HSK, Hakim ve Savcı adayları kararnamesi yayımlandı
Danıştay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözlü sınavını iptal etti
Danıştay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözlü sınavını iptal etti
TTK'ya iki bin işçi alımı süreci ağustosun ilk haftası başlayacak
TTK'ya iki bin işçi alımı süreci ağustosun ilk haftası başlayacak
AYM'den HAGB kararlarına dair yapılan 300 başvuruda ihlal kararı
AYM'den HAGB kararlarına dair yapılan 300 başvuruda ihlal kararı
Depremden etkilenen 5 ilde prim borçları ödeme süreleri uzatıldı
Depremden etkilenen 5 ilde prim borçları ödeme süreleri uzatıldı
Adres değişikliği yapan seçmenlere uyarı
Adres değişikliği yapan seçmenlere uyarı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2023 01:53, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2023 01:56
Yazdır
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik

Ekli "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

28 Temmuz 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/6/2021 tarihli ve 4198 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "fesih şartlan" ibaresi "disiplin işlemleri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Sözleşmeleri, Bakanlık adına imzalamaya ve sona erdirmeye vali yetkilidir. Vali sözleşme yapma yetkisini il sağlık müdürüne devredebilir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7- (1) Sözleşme süresi sonunda, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı olarak görevine devam etmek isteyenlerin sözleşmesi yenilenir.

(2) 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa istinaden bedelli askerlik yapmak üzere pozisyonlarının korunması talebinde bulunanların sözleşmesi sona erdirilir ve terhis tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ayrılmadan önce çalıştığı aile hekimliği biriminde sözleşme imzalayarak göreve başlatılır."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartlar ile bu Yönetmelikte belirtilen şartlan taşınmadığının veya bu şartların sonradan kaybedilmiş olduğunun tespit edilmesi.

ç) Çalışanın kadrosu veya pozisyonundan istifa etmesi.

d) Sağlık sebebiyle yüz seksen günü aşan süreyle görevini ifa edememesi.

e) Gözaltına alınma, tutuklanma, hükümlülük veya 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında uzaklaştırma karan verilmesi nedeniyle görevi başında bulunamama süresinin sekiz haftayı aşması.

f) Görevi başında bulunduğu halde entegre sağlık hizmetlerinde mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın beş defa nöbet görevini yerine getirmediğinin/getiremediğinin tespit edilmesi."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Disiplin işlemleri ve görevden uzaklaştırma

MADDE 10- (1) Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlan hakkında uygulanacak disiplin cezalannda 5258 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler dışında, 657 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

(2) Aylıktan kesme cezası, aile hekimleri için 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre, aile sağlığı çalışanları için 21 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan brüt ücretinin 1/30-1/8 arasında kesinti yapılması şeklinde uygulanır.

(3) 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi kapsamında çalışanlar için kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, brüt ücretinin 1/6-1/4 arasında kesinti yapılması şeklinde uygulanır.

(4) Devlet memurluğundan çıkarma cezası verildiğinde aile hekimi veya aile sağlığı çalışanının sözleşmesi vali tarafından feshedilir.

(5) Sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının disiplin amiri, pozisyonunun bulunduğu yerdeki ilçe sağlık müdürü/toplum sağlığı merkezi başkamdir.

(6) Bu maddede hüküm bulunmayan haller ile disiplin kurulları ve disiplin soruşturmalarına ilişkin hususlarda, 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

(7) Aile hekimliği hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlan, Sağlık Bakanı, Vali, Bakanlık Müfettişi tarafından, sözleşmeleri askıya alınmak suretiyle üç aya kadar görevden uzaklaştırılabilir. İhtiyaç halinde ve gerekmesi durumunda bu süre bir defaya mahsus olmak üzere üç ay daha uzatılabilir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "üçüncü fıkrası" ibaresi "yedinci fıkrası" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (11) numaralı alt bendinin ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu ödeme, herhangi bir disiplin cezası almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin % 42'si oranında yapılır. Ancak bu ödeme uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (11) numaralı alt bendinin ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bu ödeme, herhangi bir disiplin cezası almamış olan sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarının tavan ücretin % 3'ü oranında yapılır. Ancak bu ödeme uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan "EK-3 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ" yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber