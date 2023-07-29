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Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgesel kriz gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerlerini için kısa çalışma ödeneğinin süresi 7 Ağustos'a uzatıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2023 04:43, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2023 06:49
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Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 8 Mayıs ve öncesinde kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi işverenlerin tekrar başvurması koşuluyla, kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak koşuluyla, yeni bir uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmadan 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2'nci maddesi gereğince yürürlüğe konulmasına karar verilen 'Kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Karar'ın hükümleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecek.

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