Merkez'de Boğaziçi ekolü: Erkan'ın A takımına tam not

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası'nın üç başkan yardımcısı Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

Edinilen bilgilere göre; Cevdet Akçay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından, Fatih Karahan ise TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önerildi. 6 yıldır Cumhurbaşkanı'nın ekonomi alanındaki başdanışmanlığını yürüten Hatice Karahan'ın ise bizzat Erdoğan tarafından tercih edildiği belirtildi. MB Başkanı Erkan'ın yeni yardımcılarının en dikkat çeken özelliklerinden biri de tıpkı Başkan Erkan gibi Boğaziçi Üniversitesinde eğitim görmüş olmaları. Erkan da, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü birincilikle bitirmişti.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ-