Organik değil parfümlü gıdalar: Müşteriyi kokuyla tavlıyorlar

Son dönemde parfüm esansı üreten fabrikalarda hummalı bir çalışma var. Birçok üretici, parfüm veya esans yerine gıda parfümü üretmeye başladı. Restoranlarda, pastanelerde, kafelerde hatta manavlarda bile kullanılan bu gıda parfümleri adeta zehir saçıyor. Organik diye aldığınız o domatesin kokusu aslında bir esans. Ya da restoranda getirilen sıcak ekmeğin kokusu orijinal değil.

Aynı şekilde makarnadaki fesleğen kokusu aslında gıda parfümü. İşletmeler bu tür ürünleri "iştahı artırması" ve "organik ürün kullanıyoruz" algısı oluşturmak için kullanıyor. Bu ürünler pasta, poğaça, simit gibi unlu mamullerde; limonata, kahve, çay gibi içecekler de bile kullanılıyor.

KAAN ZENGİNLİ