Marmaris'te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Söndürme çalışmalarına 5 uçak ve 5 helikopterle havadan, 15 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ile 152 personelle de karadan müdahalede bulunuldu.

İhbarın ardından bölgeye havadan ve karadan ekipler sevk edildi. Marmaris'te konuşlu helikopterler yangına hızlı müdahale etti.

Merkez Sarıana bölgesi televizyon vericileri ile atık su arıtma tesisi arasında kalan ormanlık alanda ilk belirlemelere göre enerji nakil hattında tel kopması sebebiyle yangın çıktı.

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