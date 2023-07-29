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ÖSYM Başkanı sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi açıkladı

ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS Alan Bilgisi oturumu öncesi sınav binasını ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Ersoy, KPSS'ye tüm oturumlar dahil 2 milyon 200 bin adayın başvurduğunu, 25 Ağustos'ta sınav sonuçlarını ilan edeceklerini söyledi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2023 12:18, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2023 12:44
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ÖSYM Başkanı sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Alan Bilgisi oturumları öncesi Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesine gelerek sınava girecek adaylarla ve salon görevlileriyle sohbet etti, adaylara başarı diledi.

Sınav binasını ziyaret eden Ersoy, yetkililerden sınava girecek aday sayısına ilişkin bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Ersoy, KPSS'nin geçen hafta başladığını ve sınav sürecinin 6 Ağustos'ta sona ereceğini hatırlatarak, "Geçen hafta Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri, bu hafta KPSS Alan ve önümüzdeki hafta da ÖABT ve din meslek sınavlarını yapıp süreci tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

KPSS Alan Bilgisi sınavının, bugün ve yarın 9 farklı alanda, 3 ayrı oturumda uygulanacağını belirten Ersoy, 183 bin 252 adayın sınava gireceğini söyledi. ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS'ye tüm oturumlar dahil 2 milyon 200 bin adayın başvurduğunu, 25 Ağustos'ta sınav sonuçlarını ilan edeceklerini söyledi.

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