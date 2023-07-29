YÖK bu hatadan bir an önce vazgeçmelidir!

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs 2023 tarihinde Adana İstasyon Meydanı'nda biz gençlere şu müjdeyi vermişti, "Deprem bölgesinde lise öğrencilerine bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesindeki devlet üniversitelerimizde bu öğrencilerimiz için genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Özel üniversitelerin tamamındaki her programda bu öğrencilerimiz için birer kişilik yer tesis edilecektir. Gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise, 10 Mayıs 2023 tarihli kararında; Depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara deprem bölgesindeki illerde bulunan üniversitelere yerleşirke yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasını kararlaştırdığını duyurmuştu. (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2023/depremzede-ogrencilere-illerindeki-devlet-universitelerinde-yuzde-25-ek-kontenjan.aspx)



Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu olarak bu uygulamanın depremde evlerini, yakınlarını, arkadaşlarını kaybeden gençlerimiz için yerinde bir karar olduğunu her platformda dile getirmiştik.



Ancak yayımlanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzunda bu kararın aksine bir uygulamaya gidildiği anlaşılmıştır. Birçok bölümde ciddi kontenjan düşüşleriyle karşılaşan öğrencilerimiz ve aileleri hayal kırıklığına uğratılmıştır. Örneğin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi'nde kontenjan 231 iken 50'ye düşürülmüş, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanı 200 iken, 123'e düşürülmüştür.

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu olarak buradan YÖK'e çağrımızdır, 28 Temmuz'da başlayan 2023 YKS tercih dönemi bitmeden depremden etkilenen öğrencilerimize mağduriyet yaşatmamaları, bu hatadan bir an önce vazgeçerek tercih kılavuzunda düzeltmeye giderek geleceğimizin teminatı gençlerimizin hayallerini ve umutlarını kırmadan gerekli düzenlemeleri yapmasıdır.



Doç. Dr. Bilal Okudan

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu

Genel Başkanı

