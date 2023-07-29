Elon Musk'ın, Twitter binasındaki logoyu 'X' ile değiştirmesi tartışma yarattı

Musk'ın, Twitter'ın logosunu "X" ile değiştirmesinin yankıları sürerken, Twitter'ın San Francisco'da bulunan binasındaki "kuş" logosu da kaldırılarak yerine dev bir "X" logosu konuldu.

Logo değişimi esnasında sokakta yeterli güvenlik önleminin alınmadığını söyleyen San Francisco polisi, çalışanlara müdahale etti.

San Francisco şehir yetkilileri ise kentteki binalarda bulunan sembol ya da harflerin değiştirilmesi ya da kaldırılmasının, hem tasarım hem de güvenlik nedeniyle izne tabi olduğunu belirterek, "verilen tabela iznini ihlal" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

- Elon Musk Twitter'ın logosunu değiştirmişti

Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştirmişti.

Twitter hesabının açıklamasına "X.com" yazan Musk, "X.com" adresinin artık "twitter.com"a yönlendirdiğini açıklamıştı.

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.