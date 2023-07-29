Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Gaziantep Nurdağı ve İslahiye Afet koordinasyon merkezlerini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kriz merkezini ziyaretinde konuştu.

BakanTunç: 11 ağır hasarlı cezaevimizi kapattık ve 12 bin hükümlü ve tutukluyu da başka illere naklettik