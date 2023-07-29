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Spor Bakanı Bak: 1,5 milyon öğrencinin sportif yetenek taraması yapıldı

"Ülkemiz, genç ve dinamik nüfusu ile sporda en ön sıralarda olmayı hak ediyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2023 13:45, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2023 13:47
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Spor Bakanı Bak: 1,5 milyon öğrencinin sportif yetenek taraması yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında 1,5 milyon öğrencinin genel tarama test ve ölçümlerine katıldığını açıkladı.

Bakan Bak, yaptığı açıklamada yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla başlatılan program kapsamında 2020-2021-2022 dönemlerinde 1 milyon 459 bin 816 öğrencinin sportif yetenek taramasının yapıldığını, spora yatkın 95 bin 946 öğrencinin sporcu eğitimi ve gelişimi eğitim programına davet edildiğini bildirdi.

Sporcu Eğitimi ve Gelişimi Programını başarıyla tamamlayarak kapsamlı test ve ölçümlere katılan 36 bin 818 öğrencinin spor karnesi ilan edilmek üzere hazırlandığını aktaran Bakan Bak, "Öğrencilerin spor karneleri en yatkın oldukları branştan daha az yatkın oldukları branşlara göre gruplanarak gösterilmektedir. Spor karnelerine veliler e-devlet üzerinden erişim sağlayabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, genç ve dinamik nüfusu ile sporda en ön sıralarda olmayı hak ediyor. Bize burada düşen görev ise gençlerimizin yeteneklerini en doğru şekilde ortaya çıkarmaktan geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde başlatılan tesisleşme hamlesiyle Avrupa'nın en iyi spor tesislerine sahip ülkeleri arasındayız. Tesisleşmenin büyük ölçüde tamamlanmasıyla bütün branşlarda yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil edecek sporcu potansiyelimizi ortaya çıkarmak amacıyla Sportif Yetenek Taraması Programı'nı başlattık. Bu kapsamda temel hedefimiz sporu tabana yayarak yaşam felsefesi haline getirmektir. Bunu başarmak için de okul öncesinden itibaren o kültürü kazandırma, yetenekleri keşfetme adına hepimize görev düşüyor. Başlattığımız yetenek taraması testiyle öğrenciler, uzmanlar tarafından yeteneklerine uygun branşlara yönlendiriliyor. Spor kültürüne küçük yaşlarda sahip olmaları sağlanıyor. Yetenek Taraması Programı ile geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam edeceğiz."

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