Adana'da gölete giren genç boğuldu

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi dalgıçları sevk edildi.

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