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Bakan Tunç: Birinci önceliğimiz deprem bölgesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Birinci önceliğimiz deprem bölgesindeki 11 vilayetimizi yeniden ayağa kaldırmak, yaraları sarmak. Bunun mücadelesini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gerçekleştiriyoruz, gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2023 16:50, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2023 18:05
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Bakan Tunç: Birinci önceliğimiz deprem bölgesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi aldı, depremzede vatandaşlarla görüştü.

Daha sonra İslahiye ilçesine geçen Bakan Tunç'a, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Deprem bölgesindeki illeri ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu ifade eden Tunç, bu ziyaretlerde hukuki sorunlarla ilgili de çözüm önerilerine yönelik istişareler yaptıklarını aktardı.

"Deprem konusu bizim hükümetimizin en öncelikli konusu." diyen Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantılarına deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ve şehirlerin yeniden inşası konusunda bakanlardan bilgiler alarak başladığını anlattı.

Bakan Tunç, "Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesindeki 11 vilayetimizi yeniden ayağa kaldırmak, yaraları sarmak. Bunun mücadelesini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gerçekleştiriyoruz, gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

"Hizmetin kesintiye uğramamasını sağladık"

Adalet Bakanlığınca depremlerin ardından kriz merkezi oluşturulduğunu hatırlatan Tunç, mağduriyet yaşanmaması için yargıda dava açma ve itiraz sürelerinin durdurulduğunu dile getirdi.

Depremlerin hemen ardından soruşturmaların başlatıldığını kaydeden Tunç, bölgeye bilirkişilerin, hakim ve savcıların görevlendirildiğini söyledi.

Adalet Bakanı Tunç, 15 adliyenin depremde ağır hasar gördüğünü, 49 adliyenin ise orta ve az hasarlı olduğunu aktararak, "Bakanlık olarak bölgeye 473 milyon 819 bin lira harcama yaparak onarımları gerçekleştirdik, hizmetin kesintiye uğramamasını sağladık." ifadelerini kullandı.

"Sürecin hızlandırılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor"

Deprem bölgesinde 131 yeni mahkemenin kurulduğunu bildiren Bakan Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile yeni hakim ve savcı görevlendirilmesi yapıldığını belirtti.

Gaziantep'te yeni Bölge İdare Mahkemesi binası yapılacağı, eylül ayında da Adli Tıp Kurumu binasının ihalesinin yapılacağı bilgisini veren Tunç, şunları kaydetti:

"Deprem ceza soruşturmaları diğer taraftan devam ediyor. Bu konuda hukuki süreci titizlikle takip ediyoruz. 11 vilayetimizde 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 351 tutuklama, 642 adli kontrol, 764 diğer tedbir kararları verildi. Özellikle bilirkişi incelemeleri, teknik üniversitelere gönderilen dosyalar ve gelecek raporlar doğrultusunda da tutuklama süreçleri yeniden gözden geçirilerek süreç devam edecek. Sorumlularla ilgili en doğru kararı verecek olan bağımsız ve tarafsız yargımızdır. Özellikle ağır hasarlı binaların yıkımıyla ilgili burada tespit ettiğimiz bazı problemler var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ilk tespitlerinden sonra vatandaşlarımızın mahkemelere giderek yeniden bir tespit yaptırdığını görüyoruz. Bu tespitler arasındaki farklılıkların giderilmesi noktasında bazı hukuki düzenlemeler, mevzuat düzenlemeleri yapmamız gerekecek. Bununla ilgili özellikle idare mahkemelerinde şu anda yoğunlaşan davalar var. Yürütmeyi durdurma talepli davalar var. Bu davalar neticesinde binaların yıkımıyla ilgili süreç geciktiğinde o binaların, ağır hasarlı binaların ileride risk oluşturduğunu görüyoruz. Sürecin hızlandırılması noktasında da çalışmalarımız devam ediyor."

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