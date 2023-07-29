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Eyyamıbahur ne demek?

Eyyamıbahur sıcakları, temmuz aylarından itibaren ülkemizde yaşanan sıcak hava dalgası sonrasında merak edilmeye başladı. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu dönemine verilen isim olan eyyamıbahur sıcaklarının ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, eyyamıbahur nedir? Eyyamıbahur sıcakları ne zaman bitecek?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Temmuz 2023 18:19, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2023 18:22
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Eyyamıbahur ne demek?

Eyyamıbahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen isimdir. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir.

Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler Latince dis caniculrs olarak anılmaktaydı.

Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar halen kullanılmaktadır. Türkçede kullanılan eyyamıbahur terimi kullanılırlığını büyük ölçüde yitirmiş olup, bunun yerine cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.

Romalılar, eyyamıbahur günlerini dis caniculrs olarak adlandırır ve Sirius yıldızıyla sıcak havaları ilişkilendirirlerdi. Sirius'un içinde bulunduğu Büyük Köpek Takımyıldızı'ndan dolayı da Sirius'a da Köpek Yıldızı diyorlardı. Sirius'un görüldüğü tarihlerde kahverengi köpekler kurban ederek Sirius'u hoşnut etmeye çalışırlardı.

Antik Roma kültüründe eyyamıbahur günleri 24 Temmuz-24 Ağustos günleri olarak kabul edilirdi. Bu tarihler Alman, Fransız ve İtayan kültürlerinde geçerlidir. Türk kültüründe bu tarih temmuz sonuyla ağustos ortaları arasında günler olarak kabul edilmektedir.

Eyyamıbahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir.

2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.

EYYAMIBAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyamıbahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

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