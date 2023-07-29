Çeşme'de orman yangını
Ünlü tatil merkezi Çeşme'nin Ildır Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2023 18:25, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2023 18:27
İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde orman yangını başladı.
Saat 15.45'de başlayan yangına 15.54'de ilk müdahale yapıldı.
4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz ve iş makineleriyle yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.