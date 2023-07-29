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Tarım Bakanı Yumaklı: TMO, 10 milyon ton hububat alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) toplamda 10 milyon ton hububat alacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2023 18:52, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2023 18:54
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Tarım Bakanı Yumaklı: TMO, 10 milyon ton hububat alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugünkü Konya'daki programda hububat alımlarına dair bilgi verdi.

Yumaklı, ülke genelinde buğday hasadının yüzde 70, arpa hasadının da yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yoğun alım kampanyası yürüttüğünü anlatan Yumaklı, "TMO'nun kurulduğu günden bugüne kadar gerçekleşen en yüksek günlük alım miktarı olan 200 bin tona ulaştı. Bir günde 200 bin ton aldı. Yine 584 alım noktasıyla tarihinin en yüksek alım noktasına çıktı. Hasat başlangıcından itibaren 5,7 milyon hububat aldı. Yani 2021 yılında bu rakam neredeyse yoktu. Bu alımın 5,3 milyon tonu sadece temmuz ayında alındı. Yani bir ayda TMO 5,3 milyon ton hububat aldı." ifadelerini kullandı.

'TMO 10 milyon ton hububat alacak'

Yumaklı, devletin üretenin ve çiftçinin yanında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "İnşallah olmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar almış olduğu ürünlerin bedeli de yaklaşık 46 milyar lira. Bu da yaklaşık her gün 1,5 milyar liralık bir ödemenin çiftçilerimize yapıldığı anlamına gelir. Tahminimiz bundan sonra hasat döneminin sonuna kadar TMO toplam 10 milyon ton hububat alacak. Başka bir rekorda 440 bin randevuyla 10,1 milyon tonluk ürün için randevu verilmesi oldu."

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