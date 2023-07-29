Manisa'da çıplak halde zeytin sepetlemeye inceleme

Sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan ve Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girme videosu tepkilere neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Manisa'daki bir zeytin işletmesinde çekildiği iddia edilen videoda çıplak şekilde zeytin havuzuna giren bir kişinin insan sağlığına uygunsuz bir şekilde zeytinleri sepetlediği görülüyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bir benzer örnekte Konya'da yaşanmış, süt toplama merkezindeki kazan içinde iç çamaşırlarıyla yıkanma görüntüleri ortaya çıktıktan sonra tepki toplayan kişi tutuklanmıştı.

Sanık, yargılandığı davadan beraat ettikten sonra da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü 70 kişiden şikayetçi olmuştu.