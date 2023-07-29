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Real Madrid duyurdu: Arda Güler, ABD kampından ayrılıyor

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Arda Güler'in, sakatlık sebebiyle ABD kampından ayrılacağı açıklandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Temmuz 2023 21:01, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2023 21:03
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Real Madrid duyurdu: Arda Güler, ABD kampından ayrılıyor

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda oyuncumuz Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildi. Oyuncumuz, özel tedavisi için Madrid'e gidecek." ifadeleri kullanıldı.

Soccer Champions Tour için Real Madrid ile ABD'ye giden milli futbolcu, takımının Manchester United ve Milan ile oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almasına karşın forma şansı bulamamıştı.

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