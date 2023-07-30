Bakanlıktan Mahmut Tanal açıklaması: Hukuki süreç başlatıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi bir 'kanun ordusudur' ve 184 yıldır eşkıyalarla mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

NE OLDU?

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen ormanında, termik santrale kömür sağlamak için linyit çıkarılan sahanın genişletilmesi için hafta başından beri süren ağaç kesimi var. Akbelen bölgesinde CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal alanda GBT ve kimlik kontrolü yapan jandarma personeli ile tartışırken jandarma personelinin elindeki kağıdı istedi. Tanal'ın bu talebi reddedilince jandarmaya "eşkıya" diyen Tanal hakaretler savurarak personeli kovaladı.