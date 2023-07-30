Esenyurt'ta silahla vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Esenyurt'ta tekel bayisinde silahla vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2023 07:27, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2023 07:14
Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisine 28 Temmuz gece saatlerinde araçla gelen 4 şüpheli ile içeridekiler arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında şüpheliler tarafından silahla ateş açılması sonucu Y.E.E. (24) olay yerinde hayatını kaybetti, B.B. (20) ve Y.E. yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan B.B. de yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırı anı, tekel bayisinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.