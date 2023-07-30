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Kamyonetin çarptığı otomobildeki gazi hayatını kaybetti

İzmir'de kamyonetin çarptığı otomobil sürücüsü gazi ölürken, araçta bulunan 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün askerlik görevi sırasında mayına basması sonucu gazi olduğu öğrenildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2023 07:36, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2023 07:17
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Kamyonetin çarptığı otomobildeki gazi hayatını kaybetti

Mustafa Bayram'ın (32) kullandığı 35 AD 0634 plakalı otomobil, İzmir Kemalpaşa Çevre Yolunda Bornova yönünde giderken iddialara göre sürücüsünün rahatsızlanması üzerine araçta bulunan arkadaşları tarafından yolun sağında bulunan güvenlik şeridine çekilmek istendi.

Bu sırada G.K'nin (58) kullandığı 35 KF 6322 plakalı kamyonet Bayram'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki beton bariyerlere vurarak durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçtan savrularak çıkan sürücü Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta yolcu durumunda bulunan Ferhat Esen (40) ve Onur Hacet (35) ise sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza anında otomobilin dışında bulunan Fatih Dik ise kazada yara almadı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat Esen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralanan Onur Hacet'in ise tedavisinin Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kamyonet sürücüsü, kazanın ardından polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Bayram'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bayram'ın askerlik görevini yaptığı Diyarbakır'ın Lice ilçesinde mayına basması sonucu gazi olduğu öğrenildi.

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