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Kentsel dönüşümde yüksek kiralara karşı yeni formül: Geçici ev

İstanbul'da depreme karşı kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilirken kira desteği dışında formüller de gündemde. Bunlardan biri, vatandaşlara, yüksek kiralar karşısında mağdur olmamaları için evleri tamamlanıncaya kadar "geçici evler" tahsis edilmesi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Temmuz 2023 07:45, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2023 08:00
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Kentsel dönüşümde yüksek kiralara karşı yeni formül: Geçici ev

Deprem felaketlerinin ardından İstanbul'da sağlıksız yapı stokunu dönüştürmek için hız verilen kentsel dönüşüm çalışmalarında hükümet, kira yardımı yerine yeni formüller üzerinde duruyor. Gündemde olan konular arasında geçici ev formülü de yer alıyor.

HÜKÜMET ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Şu an fikir aşamasında olunan uygulama için önümüzdeki günlerde belediyeler başta olmak üzere alanında ilgili uzmanlarla görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Yapılacak görüşmeler neticesinde formülün uygulanıp uygulanmayacağı belli olacak. Bu formülün hayata geçmesi ile hem kiralarda fahiş fiyat uygulaması sınırlandırılacak hem de vatandaşa da büyük bir kolaylık sağlanmış olacak.

YÜKSEK KİRADAN KORUYACAK

Hükümet kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşın yüksek kira fiyatları nedeniyle mağdur olmaması için yeni formüller üzerinde duruyor. Bu formüllerden biri ise geçici ev. Formüle göre, kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşın kira yardımı yerine rezerv alanlarda inşa edilen konutlarda ikamet etmesi planlanıyor.

REZERV ALANLARDAKİ EVDE ÜCRETSİZ KALACAKLAR

Plana göre, vatandaşlar evlerinin dönüşüm süreçlerinde herhangi bir ücret ödemeden rezerv alanlardaki konutlarda kalacak. Kentsel dönüşüm çalışmasının tamamlanmasının ardından ise bu konutlardaki vatandaşların evlerine dönmesi, kentsel dönüşüme başlanan yerlerdeki vatandaşların bu konutlara yerleştirilmesi hedefleniyor.

VATANDAŞA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Dönüşüm süreci boyunca bu uygulamanın devam etmesi planlanıyor. Edinilen bilgiye göre, verilen kira yardımı mevzuat ile düzenleniyor. Belirlenen kira yardımı düzenleme yapılmadan değiştirilemiyor. Bu sebeple bölgeden bölgeye değişiklik gösteren kira bedelleri, verilen kira yardımı ile karşılanamayabiliyor. Üzerinde çalışılan bu formül ile artan kiralar karşısında vatandaşa büyük kolaylık sağlanması planlanıyor.

188 alanda dönüşüm devam ediyor

Dünyada deprem riski taşıyan 10 büyükşehirden birisi olan İstanbul'da, 5,8 milyon civarında bağımsız birim bulunuyor. Bunların 1,5 milyonu ise riskli gözüküyor. İlk etapta en riskli gruptaki 600 bin konut dönüştürülecek. Ardından ise riskli gözüken 1 milyon yapı dönüştürülecek. Halihazırda İstanbul'un 39 ilçesinde 188 alanda kentsel dönüşüm yapılıyor.

Merve Safa Akıntürk

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