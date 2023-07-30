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Döviz, dil sınavlarını da vurdu

Sınav ücretleri hem dolar karşılığı arttığı hem de kur yükseldiği için çifte zam görmüş oldu. Geçen yıl 157 dolar olan TOEFL sınav ücreti 185 dolara çıktı. Böylece TL bazında bir tek sınavın maliyeti yaklaşık 2 bin 500 liradan 5 bin liraya fırladı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 30 Temmuz 2023 08:55, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2023 08:48
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Döviz, dil sınavlarını da vurdu

Öğrencilerin yurt dışında eğitim almak için girdikleri TOEFL ve IELTS sınavlarının katılım ücretine çifte zam yapıldı. Sınav ücretleri hem dolar karşılığı artırıldı hem de kur arttığı için TL karşılığı yükseldi.

Geçen yıl 157 dolar olan TOEFL sınav ücreti 185 dolara çıktı. Böylece TL bazında bir tek sınavın maliyeti yaklaşık 2 bin 500 liradan 5 bin liraya fırladı.

Öğrencilerin dil seviyelerini kanıtlamaları için birkaç kez sınava girmeleri gerekebiliyor. Zamları değerlendiren İngilizce Eğitmeni Metanet Dalgül, "Birçok öğrenci dolar kurunun da artmasıyla tavan yapan sınav ücretlerinden dolayı uluslararası sınavlar yerine, Türkiye için geçerli olan YDS sınavını tercih etmeye yöneliyorlar" dedi. "Çoğu öğrenci dili öğrenmeye başladığı ilk yıllardan itibaren hemen sınava girmek istiyor" ifadelerini kullanan Dalgül, "Bu da çoğu kişinin birkaç kez sınava girmesine neden oluyor. Oysa geçerli puan almak için genel İngilizce bilgi düzeyinin öncelikli olarak geliştirilmesi gerekir" diye konuştu.

ERDOĞAN SÜZER

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