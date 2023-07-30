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Altında FED etkisi: Faiz oranları gerilerse artışın önü açılır

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 26 Temmuz'da faiz artırmasıyla birlikte dolar ve tahvil getirilerindeki yükseliş ivmesi altın fiyatlarının sert gerilemesine neden oldu. New York Merkezli yatırım bankası JPMorgan, ABD'de faiz oranlarının gerilemeye başlamasıyla altında yükselişin önünün açılacağını öngördü.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 30 Temmuz 2023 09:05, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2023 09:08
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Altında FED etkisi: Faiz oranları gerilerse artışın önü açılır

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 26 Temmuz'da faiz artırmasıyla birlikte dolar ve tahvil getirilerindeki yükseliş ivmesi altın fiyatlarının sert gerilemesine neden oldu. ABD'de açıklanan güçlü ekonomik veriler de altının ons fiyatının 1.958 dolara kadar gerileyerek son iki haftanın dip seviyesine yakın seyretmesinde etkili oldu.

Analistler bir süredir altında yaşanan yatay seyre dikkat çekerek tahvil faizlerindeki güçlü yükseliş altının gerilemesinde etkili oldu" yorumları yaptı. Altının ons fiyatı son olarak 4 Mayıs'ta 2.085 dolar kadar yükselerek yılın zirvesini görmüştü. Yatırım bankalarının altında güçlü yükseliş beklentileri ise devam ediyor. Son olarak New York Merkezli yatırım bankası JPMorgan, ABD'de faiz oranlarının gerilemeye başlamasıyla altında yükselişin önünün açılacağını öngördü.

2024'te ons altın 2.175 dolara yükselebilir

JPMorgan Küresel Emtia Araştırma Müdürü Greg Shearer, Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla ülkedeki reel getirilerin düşeceğini, bunun da altın için itici bir güç olacağını vurguladı. Gelecek süreçte altının yatırımcılar için güvenli bir tercih olacağını kaydeden Greg Shearer, 2024'ün son çeyreğinde ons altının 2.175 dolara yükseleceğini tahmin etti. Mayıs ayında 2.085 dolar ile zirveye ulaşan ons altın küresel gelişmelerin etkisiyle bir miktar geriledi. Değerli metal zirveden bu yana ise 127 dolar gerilemiş oldu. Güvenli liman olarak kabul edilen altının yılın son çeyreğinde Fed'in para politikasında gevşemeye başlamasıyla yönünü yeniden yukarı çevirmesi bekleniyor.

Faiz 16 yılın en yüksek seviyesinde

ABD Merkez Bankası (Fed) enflasyonu dizginlemek için Mart 2022'de başladığı parasal sıkılaştırma sürecine temmuz ayında da 25 baz puanlık faiz artırımı ile devam etti. Ekonomistler, Fed'in bu yıl için son kez faiz artışım olabileceğine ama şahin duruşunu koruyacağına inanıyor. ABD'de faizin yüzde 5-5.25 ile son 16 yılın en yüksek seviyesinde olması tahvillere olan ilginin artmasında etkili oluyor. ABD'de iki yıllık tahvil faizinin getirisi yüzde 0.48 düzeyinde seyrediyor.

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