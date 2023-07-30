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Görüntüler tepki çekmişti: İşletme kapatıldı, zanlı adli kontrolle serbest

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, bir kişinin zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı. Zeytinleri çıplak bir şekilde sepetleyen ve polis tarafından gözaltına alınan Muharrem A. (42), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görüntülerin çekildiği işletme Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetten menedildi, işletme sahibi hakkında idari ceza uygulandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Temmuz 2023 09:50, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2023 09:58
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Görüntüler tepki çekmişti: İşletme kapatıldı, zanlı adli kontrolle serbest

Bakanlıktan, Manisa'da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan, bir kişinin yeşil zeytin tankının içine girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu görüntülere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

ZEYTİN TANKINA GİREN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, bir kişinin salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili inceleme başlatıldığını açıklamasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, zeytin tankına giren Muharrem İ.'yi Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacı İshak Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı.

Muharrem İ.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Manisa'da, salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri çıplak bir şekilde sepetleyen ve polis tarafından gözaltına alınan Muharrem A. (42), işlemleri için jandarmaya teslim edildi. Muharrem A. ifadesinde suçunu itiraf ederken, bunu eğlence amaçlı yaptığını söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muharrem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞLETME MÜHÜRLENEREK FAALİYETTEN MENEDİLDİ

Öte yandan, Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile görüntülerin çekildiği işletme Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetten menedildi, işletme sahibi hakkında idari ceza uygulandı.

BAKANLIKTAN SUÇ DUYURUSU

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, bir kişinin zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili işletmeye gerekli idari yaptırımların uygulandığı ve görüntülerdeki kişi hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine Bakanlığımızca inceleme başlatılmıştır. Görüntünün çekildiği tespit edilen işletmede, Akhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz Gıda Kontrol Görevlilerince 29 Temmuz 2023 tarihinde resmi kontroller gerçekleştirilmiştir. İşletmenin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiş ve faaliyetten menedilmiştir. 5996 Sayılı Kanun kapsamında insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır. Ayrıca bilgi işletme ve sosyal medyadaki görüntüye konu olan işletmenin çalışanı kişi hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

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