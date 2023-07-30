KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı yayımlandı

29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına ait (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2023-KPSS Alan Bilgisi Testleri Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı

KPSS Alan Bilgisi testlerinin dünkü iki oturumunun ardından bugün saat 10.15'te başlayan üçüncü oturumu da tamamlandı.

Adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 160 dakika verildi.

Sınav sonuçları, 25 Ağustos'ta açıklanacak.