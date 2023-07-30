Vatandaşları 600 milyon lira dolandıran kuyumcu perukla yakalandı

Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde kuyumculuk yapan A.K (45), iddiaya göre, yüksek kar vadettiği bazı müşterilerinden altın topladı.

Bir süre sonra iş yerini kapatan A.K'ye ulaşamayan vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin İzmir'e kaçtığını belirledi.

Tanınmamak için peruk takarak gezdiği tespit edilen zanlı, Bornova ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

A.K'nin, emniyetteki ifadesinde, "Mahallede altınlarını veren kişiler, bir süre sonra daha fazla kar payı istemeye başladı. Sonra da iş yerim kurşunlandı. Can güvenliğim olmadığı için kaçmak zorunda kaldım. Söyledikleri kadar değil, 10-20 milyon lira borcum var. Evimi satılığa çıkardım, paralarını ödeyeceğim." dediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.