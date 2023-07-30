Pendik'te kadını darp eden şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı
Pendik'te 4 erkek şahıs tarafından bir kadın darp edildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2023 11:22, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2023 11:24
Pendik'te dün Güllübağlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre bir grup tarafından genç bir kadına şiddet uygulandı. Sonrasında yere yığılan genç kadın, "Bırak beni artık" diye çığlıklar attı.
4 şahsın bir kadını darp ettiği olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.