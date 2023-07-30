Pendik'te kadını darp eden şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı

Pendik'te dün Güllübağlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre bir grup tarafından genç bir kadına şiddet uygulandı. Sonrasında yere yığılan genç kadın, "Bırak beni artık" diye çığlıklar attı.

4 şahsın bir kadını darp ettiği olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.