Taksideki yolculara ateş açıldı, şoför öldü

Araçtaki yolcular olayın ardından kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'ndan aldığı iki yolcuyla Yıldız Tabya Mahallesi'ne gelen Samet Kubiloğlu'nun (31) kullandığı 34 TCP 84 plakalı taksiye kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce Berceste Sokak'ta ateş açıldı.

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